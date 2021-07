Ace Attorney-fans har ventet siden 2015 på en enkel måte å spille begge The Great Ace Attorney-spillene, et par spin off-spill satt til den japanske Meiji-epoken eller Englands viktorianske æra hvor man spiller som en av forfedrene til Phoenix Wright, seriens hovedrollefigur. Nå, hele seks år etter at det første av de to spillene ble lansert, får vi endelig muligheten med et ferskt malingsstrøk på kjøpet i form av samlepakken The Great Ace Attorney Chronicles til Nintendo Switch, PC og PS4. Hvordan holder spillene seg i forhold til hovedserien og andre spin off-titler, og har de vært verdt ventetiden?

I de to spillene finner vi et sjarmerende rollegalleri bestående av hovedrolleinnehaver Ryunosuke Naruhodo, assistenten Susato, bestevennen Kazuma, detektivduoen Herlock Sholmes og Iris Wilson (basert på Sherlock Holmes og doktor Watson) og aktor Baron van Zieks. Du finner også et utvalg av tilbakevendende og minneverdige birollefigurer, noen mer sentrale for det overordnede plottet mellom de to spillene enn andre. Ace Attorney-serien er kjent for sine minneverdige og humoristiske rollefigurer, og de to spillene er intet unntak i så måte, med animasjoner som er bedre enn noensinne takket være bruk av motion capture.

Som i alle Ace Attorney-spill er de to titlene i samlepakken svært historietunge med en enorm mengde dialog. Historien i begge spillene er lineær og krever at spilleren etterforsker, stiller spørsmål, undersøker, foretar kryssavhør og tar avgjørelser for å drive handlingen videre. Rent mekanisk sett er de to spillene like og deler en rekke fellestrekk med hovedserien - kryssavhør vender tilbake med flervitne-mekanikken man fant i Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, og å undersøke bevismaterialet er viktigere enn i tidligere titler, slik at man denne gangen må rotere og zoome inn på enkeltgjenstander for å oppdage hemmeligheter.

Joint Reasoning er en ny mekanikk som man har til rådighet under etterforskning, hvor Naruhodo og Sholmes samarbeider for å sparke i gang detektivens deduksjonsevner og kaste lys over sannheten.

Ettersom spillene er historietunge, er det vanskelig å anmelde dem uten å avsløre for mye. Dermed blir kommentarene mine nokså generelle. Det er verdt å merke seg at spillene kan spilles uten å ha kjennskap til de andre spillene i serien, skjønt med tanke på hvordan de to spillene henger sammen med sin overordnede historie er det sterkt anbefalt at du spiller gjennom hele The Great Ace Attorney: Adventures før du går i gang med The Great Ace Attorney: Resolve.

Den første av de to titlene, The Great Ace Attorney: Adventures, følger starten av Naruhodos karriere som advokat, inkludert hans merkelige debut i de japanske rettssalene og hans første eventyr i London. Det andre spillet er en direkte fortsettelse, skjønt spillet også byr på noe ikke-kronologisk historiefortelling som kan være litt forvirrende.

Spilleren blir gradvis introdusert for spillmekanikkene på forsiktig vis, og motsetningene du er forventet å oppdage til å begynne med er ganske åpenbare. Vanskelighetsgraden går opp etter hvert som spillet fortsetter, skjønt jeg opplevde aldri å tape en sak - jeg er imidlertid kjent med serien, så nykommere kan muligens ha en annen opplevelse. Begge spillene har også en innstilling som lar spillet gå automatisk videre, slik at spillet velger bevis og lignende for deg dersom du skulle sette deg fast.

I likhet med Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth-spillene bidrar hver enkeltsak til et større og overhengende plott, men i motsetning til de spillene gjelder dette samlet for de to spillene i samlepakken. De er mange løse tråder igjen på slutten av Adventures som (slik tittelen tilsier) blir løst i Resolve. Her får du utmerket utbytte igjen for tiden du legger ned i spillet, skjønt det tar litt tid. Spillene fungerer best samlet slik de er nå, og det er lett å se for seg at spillerne som spilte det originale 3DS-spillet i 2015 må ha blitt frustrerte over å sitte igjen med så mange ubesvarte spørsmål.

Selv om spillene fungerer best når man betrakter dem som én større tittel, er det verdt å merke seg at de tidligste sakene i Resolve byr på et betydelig antall tilbakevendende rollefigurer. Selv om dette gir mening med tanke på plottet kan det føles merkelig for spilleren, særlig når dette kommer på toppen av tilbakevendende musikk og lokasjoner. Musikken og grafikken er imidlertid eksepsjonell med noe av de beste orkesterarrangementene serien noen gang har servert - kun Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney er i nærheten - og de mest levende bakgrunnene, skjønt teksturene har ikke den høyeste oppløsningen.

Har The Great Ace Attorney Chronicles vært verdt ventetiden? Sammenlignet med de andre spillene i serien byr samlepakken på en helt unik setting og selvstendig historie som går over ti kapitler på tvers av to spill i stedet for fire (eller fem) kapitler over ett spill, skjønt den originale trilogien også hadde en generelt overordnet narrativ. Samlepakken er perfekt for nye spillere med tanke på sin selvstendige historie, samtidig som serieveteraner også kan oppleve noe ferskt og nytt.