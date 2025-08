The Guild: Europa 1410 kunngjort med live-action trailer

Et av de mange prosjektene som dukket opp på THQ Nordic Showcase inkluderte neste kapittel i The Guild -serien. Etter at Europa 1400: The Guild debuterte for over to tiår siden, har utvikleren Ashborne Games bestemt seg for at vi har ventet lenge nok, og at det er på tide med et nytt kapittel kjent som The Guild: Europa 1410.

Kunngjøringen kom etter hvert til PC, og kom i form av en trailer som for det meste besto av live-action-hendelser. Det var også innslag av gameplay som ga en forsmak på de simulerte hendelsene og hvordan spillerne vil ha ansvaret for å bygge sitt eget dynasti, utvide en middelalderby og på andre måter forme sin egen skjebne.

Vi vet ikke så mye om spillet og når det vil lanseres utover det. Det er satt til en PC-debut, og du kan se kunngjøringstraileren nedenfor, samt en haug med bilder av The Guild: Europa 1410.