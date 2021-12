HQ

Becks og Rani er to fattige eventyrende skrapsamlere som farter galaksen rundt i en skranglekasse av et skip. Når de lander på en tilsynelatende ubebodd planet virker deres økonomiske knipe å være løst, ettersom planeten bugner av energi. Men det ville vel ikke vært mye til spill dersom de bare hadde fått tak i dette og dratt hjem, ville det vel?

På planetens overflate er det en svart gugge liggende overalt, som forstyrrer radiosignaler og dreper alt organisk materiale. Mens Rani setter i gang med å utforske planeten møter hun den ene finurligheten etter den andre. I tillegg til den svarte gugga, ser det ut som en sivilisasjon en gang holdt til her, og med det begynner eventyret.

The Gunk tar sitt navn fra den sorte gørra, og arter seg som en puzzle platformer. Rani løper gjennom en lineær verden, løser gåter, sanker materiale, åpner dører og hopper mellom plattformer. Etter hvert utforsker hun mer av planeten, mens Becks blir igjen ved skipet og fungerer som kommandosentralen din. Det er også enkle oppgraderingssystemer for å gradvis åpne nye evner som bidrar på forskjellig vis.

Jeg forelsket meg øyeblikkelig. Det er noe iboende tilfredsstillende med å suge opp store masser av farlig, sort møkk med noe som ligner en batteridrevet støvsuger. Det er som å støvsuge hybelkaniner fra hjørnene i rommet og øyeblikkelig se hvor mye renere det blir. Selv forblir Rani den samme gjennom spillet, men litt etter litt serverer spillet nye gåter og variasjoner på etablerte mekanikker som gjør spillbarheten variert.

Dette kan involvere alt fra å sprenge i stykker skrap ved bruk av eksplosivt planteliv, til rotering av broer, og planting av frø som øyeblikkelig gror til en større plante for å fungere som en plattform. Denne delen av The Gunk er favoritten min, og så lenge jeg får pusle med forskjellige løsninger til utfordringene er det et veldig fornøyelig spill. Nivådesignet er svært utspekulert og hvis du møter på noe som virker urimelig vanskelig er det ikke meningen at du skal gjøre det. Let videre og før eller siden vil du finne en annen måte å løse problemet på.

Det sagt så er det dessverre en del mangler. Fornøyelsen som ligger i å støvsuge gørr blir etter hvert kjedelig - især når det å komme til et nytt område øyeblikkelig innebærer å støvsuge blir det mer arbeid enn moro, ikke ulikt husarbeid er i virkeligheten.

Selv om Becks og Rani har en lett og komisk tone seg imellom, har Image & Form valgt å gå for et ganske melankolsk lydspor. Jeg antar tanken er å forsterke følelsen av å utforske en verden rammet av tragedie, men det gjør spillet veldig søvnig og føles malplassert. Som om det ikke allerede var arbeid nok i å støvsuge, må jeg også høre denne sørgelige musikken, og inntrykket lider som følge. Jeg ville nok foretrukket et mer oppstemt lydspor som passer stemningen om jeg kunne velge.

Det er også litt synd at ressursene jeg samler inn har så liten betydning. Allerede tidlig i spillet kan jeg kjøpe de viktigste oppgraderingene, som evnen til å skyte, mer effektiv støvsuging og evnen til å løpe. Nå spør jeg ikke akkurat etter et oppgraderingstre oppå det hele, men akkurat nå føles det ikke som om det gir mye mening å oppgradere utstyret, og jeg ender heller ikke opp med å bruke mye av det uansett.

Dette koster dessverre spillet noen poeng. Ikke for det, The Gunk er blant de vakreste spillene jeg har gått gjennom i år, og en solid kandidat for årets design. Flere ganger gjennom spillet stopper Rani opp for å bemerke at verdenen hun utforsker er så ufattelig vakker, og legger ord på hva jeg som spiller både tenker og føler. Det at det er en solid fortelling bakt inn, som sakte men sikkert utfolder seg i takt med planetens hemmeligheter er en flott motivator for å fortsette.

The Gunk får likevel en poengskår på syv ut av ti. Det er et eventyr som ikke helt lever opp til sitt potensial på grunn av noen tvilsomme valg, men til tross for at tempoet er en tanke langsomt, som blir ytterliggere mer langsomt på grunn av et søvnig lydspor, i tillegg til noen tekniske skavanker, kan jeg likevel anbefale deg å laste dette ned. Hvis du er på jakt etter et avslappende eventyr til juleferien er dette noe som kan bistå med nettopp dette mens du har det gøy.

