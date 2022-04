The House of the Dead Remake

HQ

I april 1997 ble min første tur til London og dermed mitt første besøk til Trocadero Gallery (Picadilly) preget av arkadehallen i etasje to, tre og fire og alle de 100-talls spillene som jeg kastet penger i. Jeg husker dagene der inne som om de var i går, og et av spillene jeg brukte mest penger på var Segas lyspistolfest House of the Dead. Jeg husker nøyaktig hvordan arkademaskinen så ut, hvordan våpnene føltes og hvor kult det var med den nedslitte byen og alle de brølende zombiene dekket av grønn gugge som kastet seg over meg.

Hele spillet er over på rundt 25-30 minutter, noe som virker absurd etter dagens standard.

I utgangspunktet var House of the Dead supersimpelt, på mange måter mye simplere enn Segas andre lyspistoltitler som Dynamite Cop og Virtua Cop. Men ja, det var bra. Spennende, skummelt og veldig eksplosivt. Tempoet var skyhøyt og og det samme var vanskelighetsgraden, noe som gjorde at disse arkademaskinene slukte mynter som ingen andre. 25 år har gått og spillverdenen har, som vi alle vet, endret seg på de fleste måter. I dag er lyspistoler en saga blott og rail shooter-sjangeren er død. Stein død. Til tross for dette har Sega nå valgt å gi ut en remake av House of the Dead utviklet av Megapixel Studio (som også står bak Panzer Dragoon Remake).

Det grunnleggende problemet med dette spillet, på Switch, i 2022 - er at det ikke er noen lyspistol og at du dermed spiller med tomlene, og det er helt ærlig helt ubrukelig. Å spille et lyspistolspill uten lyspistol er litt som å spille biljard med en snor, det er vel mulig - men ikke særlig bra. Og det er der jeg havner når jeg prøver å oppsummere mine tanker og meninger om denne remaken. Å skyte med hjelp av Switchens Joy-cons fungerer i beste fall greit, og det tar ikke så veldig mange minuttene før jeg føler meg fryktelig skuffet over dette spillet og den nesten absurd meningsløse følelsen det vekker i meg. Nå er jeg absolutt ikke sikker på at jeg ville likt å spille House of the Dead fra 1996 på Switch, selv hvis det kom med en nylaget lyspistol, men slik det ser ut i dag ser jeg ingen grunn til å spille denne versjonen i det hele tatt. Uansett hvor mye du liker det originale spillet og hvor mye du verdsetter dine nostalgifylte retrominner fra 90-tallet.

Grafikken er laber.

House of the Dead går på skinner, som alle gamle klassiske lyspistolspill, men du kan velge noen forskjellige ruter og stier ved å skyte på venstre eller høyre side av skjermen i visse tilfeller, og det er sannsynligvis det eneste valget spilleren har her, i tillegg til valget om å skyte zombier eller ikke. Selve historien oser av Resident Evil med et virus som har gått amok og vettskremte forskere som må reddes fra de kjøttetende monstrene, og i motsetning til for 25 år siden føles det ikke lenger skummelt eller spennende i det hele tatt. Grafikken har blitt forbedret, men ikke nok til å ikke føles gammel, og lydbildet er ikke noe å rope hurra for heller. Det merkes at det polske studioet Megapixel hadde et mye lavere budsjett her enn normalt for retro-remakes, og sammenliknet med andre gamle Sega-titler som har fått nytt liv de siste årene (Alex Kidd, Wonder Boy, Streets of Rage) føles dette i beste fall som et dårlig gratisspill.

Et lyspistolspill uten en lyspistol? Nei takk.

Som en gammel gamer setter jeg generelt pris på at gamle fantastiske 80- og 90-tallsfavoritter får nytt liv i dag og at nye spilere får en sjanse til å oppleve spillene jeg vokste opp med. Dette gjelder imidlertid ikke The House of the Dead Remake som jeg synes føles som et lite gjennomtenkt og merkelig prosjekt med elendig spillbarhet og dårlig grafikk.

