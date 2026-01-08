The Hundred Line "tillater ubegrensede" DLC-muligheter, Switch 2-versjon på kortene

HQ

The Hundred Line: Last Defense Academy Last Defense Academy av Too Kyo Games var en dristigere versjon av Danganronpa-formelen av Kazutaka Kodaka, og introduserte nye elementer, og fortellingen var så oppfinnsom at fansen hevdet at det burde ha samlet flere Game of the Year-priser i den avdelingen i slutten av 2025. Nå avslører et nytt intervju med den japanske skaperen planer om en Nintendo Switch 2-oppgradering og til og med potensielt ekstra historieinnhold.

"Vi vil gjerne vurdere det også", svarte Kodaka til RPG Site da han ble spurt om en Switch 2-utgave, med tanke på forskjellen i ytelse når du sammenligner de nåværende Switch- og PC-versjonene. Men når vi snakker om plattformer, Kodaka-san er "ikke vurderer noe for øyeblikket" angående PlayStation- og Xbox-konsoller.

Når vi snakker om innhold spesifikt, forstår spill- og fortellingsdesigneren at tittelens unike layout egner seg til utallige forgreninger og utvidelser, inkludert nedlastbare historier :

"Ruter som utvider historien eller legger til karakterer, og til og med samarbeid med andre forfattere. Hundred Lines struktur gir ubegrensede muligheter."

Kazutaka Kodaka er faktisk en partner i kriminalitet med Kotaro Uchikoshi på Too Kyo (Zero Escape, AI: The Somnium Files), som faktisk skrev scenarier for The Hundred Line og veldig godt kunne forfatter en av de hypotetiske bonushistoriene. I det samme intervjuet sa Kodaka-san følgende om Uchikoshi-san :

"Jeg ble nok en gang minnet på at han virkelig skriver interessante scenarioer. Jeg hadde aldri opplevd at han vekket til live karakterer jeg selv hadde skapt, så det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Jeg vil gjerne lese et nytt "Uchikoshi-stil" Hundred Line-scenario i DLC."

The Hundred Line: Last Defense Academy er for øyeblikket tilgjengelig med 30 % rabatt på både Nintendo eShop og Steam. I juleferien takket Kodaka-san fansen for den varme støtten og minnet alle om at "Hundred Line kan virkelig bli den siste store, 200 timer lange spillhistorien i menneskehetens historie som er skrevet helt uten AI".