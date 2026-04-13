The Hunger Games: Sunrise on the Reaping vist i første skikkelig trailer

Senere i år er det tid for en ny del av The Hunger Games, da The Hunger Games: Sunrise on the Reaping har premiere i november. Filmen utspiller seg 24 år før originalen, under den beryktede Second Quarter Quell, der antallet tributter fordobles og sjansene for å overleve halveres.

I sentrum av historien står 16 år gamle Haymitch Abernathy (spilt av Joseph Zada), lenge før han ble den kyniske mentoren vi kjenner ham som, og vi får tilsynelatende følge den brutale veien som former hans personlighet. I filmen får vi også møte flere andre karakterer i deres yngre versjoner, blant annet Mckenna Grace som Maysilee Donner, Elle Fanning som Effie Trinket, Maya Hawke som Wiress og Kieran Culkin som Caesar Flickerman. Som vi tidligere har rapportert, vil Jennifer Lawrence og Josh Hutcherson gjenta sine roller som Katniss Everdeen og Peeta Mellark.

Dette er faktisk seriens andre prequel etter Balladen om sangfugler og slanger fra 2023. Mens den filmen fikk ganske blandede anmeldelser og ofte ble ansett som litt for treg med sitt fokus på intriger, ser Sunrise on the Reaping ut til å være en tilbakevending til den mer arenafokuserte overlevelsesactionen serien ble kjent for.

Lionsgate har nå sluppet en omfattende trailer for filmen, som gir oss en god titt på det som ser ut til å være en mørkere historie enn forgjengeren.