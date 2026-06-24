The Immortal får endelig en seier i den nye gameplay-traileren til Invincible VS

HQ

The Immortal er på vei til Invincible VS. En av de mest ikoniske Guardians of the Globe, og den eneste som klarer å overleve Omni-Mans første massakre av gruppen, kommer med i den første gruppen av nye spillbare karakterer, som lanseres 30. juni sammen med Universa.

The Immortal ser ut til å være en ganske tempofylt fighter i «bruiser»-stil. I likhet med Anissa eller Nolan liker han å gå tett innpå motstanderen og slå dem ned med raske og kraftige kombinasjoner. I motsetning til disse karakterene ser The Immortal imidlertid ut til å ha en unik evne: når han først er slått ned, kommer han tilbake til livet med en brøkdel av helsen sin, noe som gir ham mulighet til et siste kraftutbrudd før han blir slått ut for godt.

I traileren nedenfor får vi se The Immortal slå løs på Battle Beast, Rexplode, Ella Mental og flere, men den største overraskelsen er kanskje ikke at The Immortal får en stemme, men at vi får se hans nye skin. Hvis du noen gang har hatt lyst til å spille en superkraftig Honest Abe i et kampspill, kan du nå gjøre det, ettersom Invincible VS vil gi The Immortal et slikt utseende som et alternativt utseende.