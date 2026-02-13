The International 2026 drar til Shanghai i august

HQ

Valve har endelig gitt ut detaljene om hva vi kan og bør forvente av årets største Dota 2 -turnering. The International er rundt et halvt år unna, med det fremste arrangementet som skal skje mellom 20. og 23. august, med handlingen som skjer i Kina på Shanghais Oriental Sports Center.

Dette arrangementet blir stort, ettersom det også er 15-årsjubileet for The International. Utover hovedarrangementet i august vet vi også datoene for de fleste kvalifiseringskampene og de forskjellige fasene i turneringen.

Det vil være åpne kvalifiseringskamper rundt om i verden mellom 9.-12. juni, før regionale kvalifiseringskamper fra 15.-28. juni. Etterpå vil de kvalifiserte lagene kjempe i Kina mellom 13. og 16. august i gruppespillet i The International, mens sluttspillet spilles foran et live-publikum mellom 20. og 23. august.

Valve lover at informasjon om billetter til arrangementet vil bli delt på et senere tidspunkt.