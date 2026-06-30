The International 2026: Here – dette er alle de 16 lagene som skal delta i hovedturneringen

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De regionale kvalifiseringsrundene er avsluttet, og nå kjenner vi de 16 bekreftede lagene som skal reise til Shanghai i Kina for å konkurrere i årets største Dota 2 -turnering, The International.

Totalt ble syv lag invitert direkte, mens fire europeiske lag sikret seg plasser gjennom sine regionale kvalifiseringsrunder. To plasser gikk til Kina, og én hver til Sørøst-Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

The International 2026 skal avholdes mellom 13. og 23. august, og alt skal foregå på Oriental Sports Center i den kinesiske byen, med 1,6 millioner dollar på spill. Du kan se den fullstendige listen over bekreftede lag nedenfor. Vi har foreløpig ikke noen fastsatte grupper eller seedinger, så følg med for oppdateringer om dette i nær fremtid.

Invitert til The International 2026:



Aurora Gaming



BoomBoys



Team Falcons



Team Liquid



1w Team



Xtreme Gaming



Team Yandex



Lag fra den europeiske regionale kvalifiseringen:



Team Spirit



Team Vision



Nigma Galaxy



Huligani



Kinesiske lag fra den regionale kvalifiseringen:



Team Resilience



Vici Gaming



Lag fra den sørøstasiatiske regionale kvalifiseringen:



OG



Nordamerikansk kvalifiseringslag:



GamerLegion



Lag fra den søramerikanske regionale kvalifiseringen:



LGD Gaming



Det bør også nevnes at The International ikke blir den neste store Dota 2 -turneringen, da Esports World Cup-arrangementet skal finne sted i Paris, Frankrike, mellom 7. og 19. juli.