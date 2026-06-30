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Dota 2

The International 2026: Here – dette er alle de 16 lagene som skal delta i hovedturneringen

Årets største Dota 2 -turnering finner sted i Shanghai, Kina, mellom 13. og 23. august.

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De regionale kvalifiseringsrundene er avsluttet, og nå kjenner vi de 16 bekreftede lagene som skal reise til Shanghai i Kina for å konkurrere i årets største Dota 2 -turnering, The International.

Totalt ble syv lag invitert direkte, mens fire europeiske lag sikret seg plasser gjennom sine regionale kvalifiseringsrunder. To plasser gikk til Kina, og én hver til Sørøst-Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

The International 2026 skal avholdes mellom 13. og 23. august, og alt skal foregå på Oriental Sports Center i den kinesiske byen, med 1,6 millioner dollar på spill. Du kan se den fullstendige listen over bekreftede lag nedenfor. Vi har foreløpig ikke noen fastsatte grupper eller seedinger, så følg med for oppdateringer om dette i nær fremtid.

Invitert til The International 2026:


  • Aurora Gaming

  • BoomBoys

  • Team Falcons

  • Team Liquid

  • 1w Team

  • Xtreme Gaming

  • Team Yandex

Lag fra den europeiske regionale kvalifiseringen:


  • Team Spirit

  • Team Vision

  • Nigma Galaxy

  • Huligani

Kinesiske lag fra den regionale kvalifiseringen:


  • Team Resilience

  • Vici Gaming

Lag fra den sørøstasiatiske regionale kvalifiseringen:


  • OG

Nordamerikansk kvalifiseringslag:


  • GamerLegion

Lag fra den søramerikanske regionale kvalifiseringen:


  • LGD Gaming

Det bør også nevnes at The International ikke blir den neste store Dota 2 -turneringen, da Esports World Cup-arrangementet skal finne sted i Paris, Frankrike, mellom 7. og 19. juli.

Dota 2

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