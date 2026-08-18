The International 2026: Sluttspillturneringen med åtte lag er klar, og kampene starter 20. august

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Årets største « Dota 2-turnering nærmer seg slutten innen utgangen av uken. Den årlige «The International» har allerede pågått i Shanghai, Kina, i omtrent en uke, og nå er gruppespillet avsluttet, med all oppmerksomhet rettet mot sluttspillet.

Totalt er det åtte lag igjen i turneringen, og hvert av dem er plassert i en dobbel eliminasjonsbrakett der lagene har én eneste sjanse til å komme seg videre før de blir eliminert for godt. Dermed er kvartfinalene i den øvre braketten nå fastsatt, og kampoppsettet for denne fasen er klart. Sjekk ut kampoppsettet nedenfor.

Kvartfinalene i den øvre delen av sluttspillet i The International 2026 (20. august):



Iron Wing mot Team Spirit kl. 03:00 BST/04:00 CEST



Team Vision mot BoomBoys kl. 06:00 BST/07:00 CEST



Team Liquid mot Team Yandex kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Nigma Galaxy mot Team Falcons kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Når det gjelder premiepotten for årets turnering, endrer den seg kontinuerlig på grunn av crowdfunding-elementet. Per nå ligger den på 3,138 millioner dollar, og rundt 1,333 millioner dollar av dette beløpet går til vinneren.