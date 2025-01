The International tar turen til Hamburg i 2025

HQ

En av årets største esports-turneringer er den årlige The International. Arrangementet Dota 2 pleide å være det desidert mest fremste arrangementet på esports-kalenderen, med en premiepott som ofte toppet titalls millioner dollar takket være crowdfunding-elementet i spillet, men Valve endret dette for noen år siden, og nå har det ofte en mye mer rimelig premiepott, mer i tråd med andre store turneringer.

Snakker om The International, Valve har nå avslørt vertsbyen, landet og datoene for 2025-arrangementet. Turneringen drar til Hamburg, Tyskland mellom 11. og 14. september, for action som arrangeres på Barclays Arena foran et live publikum.

Vi vet ennå ikke noe mer om tidsplaner eller deltakende lag ennå, men det er bekreftet at 16 organisasjoner vil være til stede og kjempe om en del av det som uten tvil vil være millioner av dollar.