The Lara Croft Collection til Nintendo Switch kan få en utgivelsesdato snart

HQ

Lara Croft Collection til Nintendo Switch har blitt vurdert av ESRB, noe som innebærer at vi kan få en offisiell utgivelsesdato for spillet ganske snart.

Selv om en ESRB-vurdering ikke alltid betyr at et spill kommer snart, er det vanligvis slik at en kommende tittel blir vurdert innen få måneder etter utgivelsen. Dessuten var det meningen at vi skulle se utgivelsen av The Lara Croft Collection i 2022, men forsinkelser har skjøvet den tilbake til en utgivelse i år, noe som betyr at vi burde få spillet snart.

Samlingen inkluderer både Lara Croft and the Guardian of Light, og Lara Croft and the Temple of Osiris. Begge disse titlene har vært ute en stund på andre plattformer, men de vil komme som en pakke til Nintendo Switch.