The Last of Us beviser at Activision Blizzard-oppkjøpet ikke bør være et problem, sier Activision executive

Det har vært fascinerende å se hendelsene utfolde seg rundt Microsoft's planlagt $ 68.7 milliarder oppkjøp av Activision Blizzard. Sony og Microsoft har brukt bokstavelig talt alt de kan for å angripe hverandre og overtale FTC og andre markedsorganer rundt om i verden hvorfor de mener at avtalen bør eller ikke bør fullføres. For dette formål, etter den enorme suksessen med live-action HBO-tilpasningen av The Last of Us, har en Activision-leder sluttet seg til samtalen.

Tatt opp i en lang Twitter tråd, EVP of corporate affairs og CCO på Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey har uttalt at Sony's "uovertruffen warchest av IP, ikke bare i spill, men TV, filmer og musikk - som kan utvikles til spill, eller kan markedsføre eksisterende spill" er grunnen til at avtalen skal godkjennes.

Denne holdningen har blitt tatt opp som Meservey har uttalt at bekymringene for at avtalen vil sette Sony's posisjon som markedsleder i spillområdet i fare er usann, og at "Sony's talent og IP på tvers av spill, TV, filmer og musikk er formidable og virkelig imponerende", og at selv om avtalen er fullført, "Sony er "den første av oss" - og de vil være helt fine uten FTCs beskyttelse."

Tror du PlayStation Productions vil være nok til å kompensere for Microsoft's $ 68.7 milliarder buyout?