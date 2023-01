The Last of Us er HBOs nest største premiere på mer enn et tiår

HQ

HBO og PlayStation Productions har ikke akkurat vært sjenerte for å promotere The Last of Us-serien de siste ukene. Forståelig, med tanke på at det er et av de beste showene jeg har sett på mange år. Det gjør det desto mer gledelig å høre at det har fått en fantastisk start når det gjelder seertall også.

Fordi Warner Bros. Discovery avslører i en pressemelding at The Last of Us hadde den nest største debuten på HBO og HBO Max på mer enn et tiår ved å ha mer enn 4,7 millioner seere bare i USA. Veldig imponerende, selv om det er mindre enn halvparten av hva Game of Thrones spinoff House of Dragon slo rekorder med i fjor. Den siste premieren som gjorde det bedre foruten det var Boardwalk Empire med 4,8 millioner tilbake i 2010, men det var åpenbart før streamingplattformen ble inkludert.

Dette betyr at The Last of Us slo giganter som Game of Thrones, Westworld, Succession og til og med Craig Mazins (som også er medleder for dette showet) Chernobyl, så mine håp om en andre sesong lever så til de grader.

Har du sett den første episoden ennå? Hva synes du så langt?