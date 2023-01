The Last of Us fornyet for en andre sesong på HBO

HQ

Undertegnede er ikke den eneste som elsker The Last of Us på HBO, ettersom seriens to første episoder har slått rekorder på både lineær-TV og streaming. Jeg forventet det på en måte, og derfor inkluderte jeg "sesong 1" i overskriften på anmeldelsen min. Det viser seg at det var berettiget.

Fordi PlayStation Productions og Naughty Dog bekrefter at The Last of Us har blitt fornyet for sesong 2 på HBO og HBO Max. Det er imidlertid det eneste vi blir fortalt, så jeg må spørre: Tror du det er nok til å gjenfortelle historien i The Last of Us: Part II, og hvem skal få rollen som Abby, Lev og crew? Personlig håper jeg dette betyr at den andre sesongen vil være minst tjue episoder, for det andre spillet er mye større og gir enda mer plass til å utforske andre deler av dette fantastiske universet.