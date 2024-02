The Last of Us: Innspillingen av sesong 2 ser ut til å ha begynt

HQ

Ifølge den vanligvis pålitelige X-fan-kontoen Naughty Dog Central ser det ut til at innspillingen av den andre sesongen nå har startet. Den forventes å dekke en stor del av

The Last of Us: Part II, og vi har rapportert om rollebesetningen på ukentlig basis en god stund nå(inkludert Dina), noe som var et sikkert tegn på at ting forventes å starte veldig snart.

En serie som The Last of Us inkluderer ganske mye etterarbeid, og ifølge de fleste kilder bør vi ikke forvente å se hva fremtiden bringer for Ellie og Joel før i 2025.