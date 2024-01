Isabela Merced blir Dina i The Last of Us sesong 2

HQ

HBO og PlayStation Productions kunngjorde at The Last of Us sesong 2 får Kaitlyn Dever som Abby på tirsdag og Young Mazino som Jesse i går, så jeg hadde en teori om at vi ville få høre om Dina i dag. Det stemte.

De to selskapene bekrefter i en pressemelding at Isabela Merced (Transformers: The Last Knight og Sicario: Day of the Soldado) skal spille Dina i sesong 2 av The Last of Us når den kommer i 2025. Dette bekrefter nærmest også at innspillingen starter om noen uker, så jeg tviler på at dette er den siste castingnyheten vi får høre om.