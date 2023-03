The Last of Us: Left Behind blir review-bombet fordi "det er woke" igjen

HQ

De av oss som har vært heldige nok til å ha sett hele den første sesongen av The Last of Us allerede visste at to episoder ville få mye oppmerksomhet fra en viss del av befolkningen. Jeg dekket den første kort tid etter at episode 3 ble tilgjengelig i januar, og nå er det tid for den andre veldig forventede reaksjonen.

The Last of Us' syvende episode, passende nok kalt Left Behind fordi den dekker spillets utvidelse med samme navn, ble tilgjengelig natt til mandag, og å se enda en homofil romantikk har nok en gang ført til en haug med negative brukeranmeldelser på Metacritic. Mens en relativt liten mengde av dem er noe rettferdig og deler noen av klagen min, liker en annen betydelig del sannelig å bruke ordet "Woke" mye ... Er det et godt tegn at sistnevnte fortsatt ser på?

Hva synes du om showet nå som vi er så nær slutten av første sesong?