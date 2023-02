The Last of Us møter Mario Kart i Saturday Night Live-sketsj

HQ

HBO og PlayStation Productions' The Last of Us opplever enorm suksess i disse dager, så det var ikke spesielt overraskende å høre Pedro Pascal skulle være vert for forrige helgs Saturday Night Live. Vi fikk imidlertid noen overraskende ting servert, inkludert en morsom sketsj som tar en titt på hva HBO ville kunne gjort med et annet elsket spillunivers.

For hva ville egentlig skjedd hvis HBO laget en hybrid av The Last of Us, Super Mario Bros. og Mario Kart? Om man skal dømme etter sketsjen nedenfor: en ganske heftig serie som skiller seg betraktelig fra den etterlengtede The Super Mario Bros. Movie. Og jeg snakker ikke bare om at Pedro Pascal erstatter Chris Pratt som Mario ...