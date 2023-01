The Last of Us Multiplayer frister med nytt kult konseptbilde

Den 14. juni fyller The Last of Us utrolig nok ti år, og selv om Naughty Dog på en måte feiret dette allerede i fjor med remaken venter det langt flere og muligens mer spennende måter i år. Blant dem er den skikkelige avdukingen av det vi foreløpig kan kalle The Last of Us Multiplayer. Vi fikk litt mer informasjon om studioets første fullverdige multiplayerspill forrige sommer, og som en slags oppladning til hovedavsløringen har vi fått enda en godbit allerede nå.

Neil Druckmann, som både er en av The Last of Us' hovedskapere og visepresident hos Naughty Dog, forteller nemlig at franchisens jubileum skal feires med bravur gjennom årene, og at dette som tidligere lovet inkluderer avdukingen av The Last of Us Multiplayer. Han gjentar at studioets fokus på fantastiske historier, karakterer og gameplay fortsatt er til stede i multiplayerspillet, men siden de ikke røper mer enda må vi nøye oss med et nytt konseptbilde. Mens det vi fikk forrige sommer viste sentrum av det som tilsynelatende er San Fransisco får vi her se et havneområde hvor et stort cruiseskiphar brøytet seg vei, så det virker helt klart som om teoriene rundt en stor, åpen by stemmer.