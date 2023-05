The Last of Us Multiplayer utsatt for å fokusere på enspillerspill

Da Naughty Dog ga oss det første konseptbildet fra The Last of Us Multiplayer i fjor fikk vi beskjed om at vi kunne forvente flere nyheter om det spennende prosjektet senere i år. Dette fikk mange til å tro at vi ville få se det på PlayStation Showcase. Det skjedde ikke, og nå er det på tide å snakke om hvorfor.

Naughty Dog avslører at The Last of Us Multiplayer er forsinket. En interessant uttalelse å komme med når vi ikke hadde noen utgivelsesdato i utgangspunktet, men grunnen til dette er at Sony på en måte følte seg tvunget til å si noe da de visste at Bloombergs Jason Schreier kom til å publisere en artikkel om at spillet har blitt nedskalert etter den siste interne evalueringen. Et smart trekk når Schreiers rapport fikk mange til å tvile på om spillet noen gang vil se dagens lys. Jeg ville ikke bekymret meg for mye over det.

Seks kilder jeg er i hyppig kontakt med hos Naughty Dog og/eller PlayStation Studios sier alle at nedskaleringen kommer etter flere oppskaleringer på grunn av stadig høyere ambisjoner. Et av problemene med disse ambisjonene er at de åpenbart krevde stadig mer ressurser. Kravet ble etter hvert så stort at det begynte å gå ut over de andre spillene Naughty Dog jobber med for tiden, inkludert enspillerspillet som nevnes i Twitter-meldingen. Dette nådde et kokepunkt for noen uker siden, noe som førte til beslutningen om å flytte en betydelig del av The Last of Us Multiplayer-utviklerne over til mer tradisjonelle Naughty Dog-spill under utvikling (nei, det som har kommet lengst er ikke The Last of Us: Part III), mens de gjenværende og deler av Bungie evaluerer live service-spillets fremtidige retning og hva som skal kuttes/skaleres ned.

Dette betyr selvsagt at vi kan glemme å se eller høre noe mer om The Last of Us Multiplayer offisielt i sommer. Kanskje får vi en liten oppdatering på Outbreak Day i september, men det er alt.

Hva synes du om dette? Er det bra at Naughty Dog retter fokuset mot flere enspillerspill, eller ønsker du å se The Last of Us Multiplayer sin blanding av The Division, Fortnite og S.T.A.L.K.E.R?