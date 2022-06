The Last of Us: Part 1 imponerer med sammenligning

HQ

Som forventet lot ikke reaksjonene vente på seg da Naughty Dog endelig bekreftet og viste frem remaken av The Last of Us i forrige uke. Siden originalen bare er ni år gammel og remasteren enda yngre har jo mange ment at forskjellen ikke vil være verd en remake, noe som bare ble forsterket av at traileren i hovedsak inneholdt filmatiske sekvenser. Dette er nok en av grunnene til kennelen sitt nyeste grep.

Naughty Dog har delt et kort klipp som sammenligner hvordan Tess ser ut i The Last of Us og The Last of Us: Part I, og dette gjør dette ganske klart at Neil Druckmann ikke overdrev da han sa at remaken virkelig fremhever de små detaljene skuespillerne gjorde som teknologien på PS3 dessverre ikke klarte å formidle.