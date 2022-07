HQ

Bare en måned har gått siden PlayStation Studios og Naughty Dog endelig bekreftet remaken av The Last of Us, og noe av det kjekkeste med annonseringer er at ventetiden på selve spillet ikke blir lang.

For nå avslører utviklerne at The Last of Us: Part I har "gone gold", og dermed er klart for å lanseres den 2. september som planlagt.