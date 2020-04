The Last of Us: Part II - Derfor får vi ikke en demo

Torsdag kveld bestemte Sony og Naughty Dog seg for å knuse mange hjerter med å annonsere at de hadde bestemt seg for å utsette The Last of Us: Part II på ubestemt tid, noe som i hovedsak skyldtes logistiske problemer i disse coronatider. Mens enkelte tok dette med god ånd, og bare ønsket utviklerne og produsentene sitt beste var det også flere som nærmest krevde å få en demo som kompensasjon. De som følger spillindustrien meget tett visste nok med en gang hvorfor noe slikt var meget usannsynlig, men spillets "Game Director" har nå gjort det klart for alle og enhver.

Neil Druckmann var nemlig med på den nyeste episoden av PlayStation Blogcast, og der spurte markedsføringslederen Sid Shuman hva han tenkte om å gi oss en The Last of Us: Part II-demo. Han fikk da følgende svar:

"Ja, det er artig. Jeg har hørt det ganske mye, og jeg tror det bare er at folk ikke forstår. Det er ganske annerledes når du har en demo for spillet som du bare slipper på en messe eller presse-event og kan ha folk fra Naughty Dog der til å sjekke at alt fungerer bra. Da vi hadde pressedemoen hadde vi bare hele spillet der på platen og kuttet bare av en del som folk kunne spille. Dette kan vi selvsagt ikke gjøre når vi slipper det på PSN over hele verden. Det må være mange flere sikkerhetstiltak på plass. Det er nærmest som om vi ville vært nødt til å starte på nytt for å lage en demo, og der er utrolig mye arbeid. Vi vil heller fokusere på å gjøre ferdig selve spillet og få det ut til folk.

Demoen er også utdatert nå. Den er ikke en god representasjon av spillet, og spillet har blitt mye bedre siden pressedemoen."

Druckmann gjentar også at The Last of Us: Part II nærmest er ferdig, og at det bare gjenstår finpuss og fjerning av noen bugs. Nå sitter de egentlig bare og venter på at situasjonen i verden skal bli bedre slik at spillet kan slippes overalt samtidig både fysisk og digitalt. Dermed er det ikke noe poeng i å høre på teoriene om at spillet utsettes helt til PlayStation 5 lanseres. I alle fall med mindre situasjonen blir betraktelig verre de neste seks månedene...