The Last of Us: Part II er ferdig og klart for lansering

Med tanke på at The Last of Us: Part II i utgangspunktet skulle blitt lansert den 29. mai om det ikke hadde vært for Coronaviruset, men ikke dagens gledelig annonsering komme som en overraskelse.

Neil Druckmann, spillets "Creative Director", har lagt ut en video på Instagram hvor han kan avsløre at The Last of Us: Part II har "gone gold", noe som betyr at spillet har blitt sendt til fabrikkene for å presse ut fysiske eksemplarer mens Sony bare må forberede lanseringen på PS Store. Dermed er det en gang for alle klart at det ikke blir flere utsettelser, så det er bare å glede seg til den 19. juni!