The Last of Us: Part II er ute i dag og vi skal spille det på GR Live

The Last of Us: Part II er et av de mest etterlengtede spillene i 2020, og i dag er dagen fansen verden over får klørne i Naughty Dogs skrekkfylt actioneventyr. Derfor skal vi streame spillet på GR Live for å feire lanseringen. Hvis du vil se på kan du besøke vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.

Vil du vite hva Eirik synes om spillet finner du anmeldelsen hans her.

Før det kan du sjekke ut vår raske unboxing av spillets mediakit som Sony sendte til oss innen lanseringen. Og ja, kruset reagerer på varme, så når vi fyller det opp kommer bildet ordentlig frem, og kakene var også gode. Mer interessant, dog, var diktene i boken. From Posts to Poetry ble satt sammen av ord fra fansen, ord som er blitt gjort om til poesi presentert med noen ganske lekre bilder i denne begrenset tilgjengelige boken. Vi blar bare raskt i gjennom i videoen, men under den finner du noen eksempler.