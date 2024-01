The Last of Us: Part II får ærlig dokumentar

HQ

God of War sin Raising Kratos og Psychonauts 2 sin PsychOdyssey er to strålende dokumentarer som gir oss en ganske ærlig forståelse av hvor morsomt, utfordrende og forferdelig det kan være å lage dataspill, men det finnes også andre gode dokumentarer. Et eksempel på sistnevnte er The Last of Us' mer PR-vennlige Grounded, så en oppfølger er mer enn velkommen.

Det er akkurat det vi får, for Naughty Dog har bekreftet at The Last of Us: Part II vil få en dokumentarfilm enkelt nok kalt Grounded II en gang senere i år. Denne vil inneholde opptak og intervjuer helt tilbake til 2016, da teamet hos Area 5 (som også lagde den første) ble med kennelen helt i begynnelsen av utviklingen.

Traileren som følger med kunngjøringen gir meg håp om at dokumentaren vil vise flere av de mindre positive sidene ved å lage The Last of Us: Part II ved å nevne både overtidskulturen, pandemien, de massive lekkasjene og mer. Kort sagt tror jeg den vil være verdt å se både for oss som elsker spillet og de som hater det. Vær bare oppmerksom på at traileren inneholder spoilere for tidlige deler av spillet.