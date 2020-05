Du ser på Annonser

Nå er det bare litt over tre uker til The Last of Us: Part II kommer, så det er ikke rart at Sony har trappet opp markedsføringen av spillet til tross for spoilerfrykten. Om to dager kommer det en ny godbit.

For som tilfellet var med Ghost of Tsushima den 14. mai vil The Last of Us: Part II få en egen State of Play-sending klokken 22 den 27. mai. Denne vil vise frem omtrent 20 minutter fra spillet, hvor 8 av disse vil være fra sekvenser offentligheten ikke har sett før.