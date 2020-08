The Last of Us: Part II får Grounded-oppdatering på torsdag

Du ser på Annonser

I går dukket det plutselig opp to nye trofeer i The Last of Us: Part II sin Trophy-liste som avslørte at den etterlengtede Grounded-vanskelighetsgraden nærmet seg, og nå vet vi akkurat når den kommer og hva den vil gjøre.

Naughty Dog har gitt oss en ny trailer som bekrefter at The Last of Us: Part II får en Grounded-oppdatering på torsdag. Som navnet tilsier vil denne gi oss mulighet til å spille på en høyere vanskelighetsgrad, og i kjent stil vil den både gjøre fiendene sterkere og mer årvåkne, gjøre slik at det er langt færre ressurser i verdenen, fjerne Listen-egenskapen og skjule en del informasjon fra skjermen. Om det ikke høres vanskelig nok ut finnes det også en rekke Permadeath-moduser å tukle med. Du kan være så ekstremt at du velger å gjøre slik at du må starte helt på nytt om du dør eller de litt mer tilgivende variantene hvor du går tilbake til starten av et kapittel, akt eller lignende.

Hva om du ikke ønsker å gjøre fiendene sterkere, men bare gjøre det litt vanskeligere? Oppdateringen vil også la deg slå av Listen-egenskapene på alle vanskelighetsgrader. I tillegg til dette byr oppdateringen på 30 nye grafikkmoduser (som cel-shading og 8-bit), lydmodifikasjoner, enda flere valgmuligheter for spillere med spesielle behov og ønsker, samt mulighet til å se spilletid i sekunder for speedrunnere. For å gi deg hele listen på engelsk:



Mirror World



Mirror on Death



Slow Motion



Bullet Speed Mode



Infinite Ammo



Infinite Crafting



Infinite Melee Durability



Infinite Listen Mode Range



One Shot



Touch of Death



8-bit Audio



4-bit Audio



Helium Audio



Xenon Audio



Saves now display playtime up to the second



Film Grain Adjustment option



Disable Listen Mode option



Motion Sensor Function Aiming option



Arc Throw HUD Display option



Aiming Acceleration Scale option



Aiming Ramp Power Scale option



Accessibility improvements to Ground Zero encounter, collectible tracking, Enhanced Listen Mode for collectibles, and rope gameplay



Du kan se en god del av dette i traileren øverst og skjermbildene under.