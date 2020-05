The Last of Us: Part II får ny trailer i morgen

I går kunne Naughty Dog <a href="/the-last-of-us-part-ii-er-ferdig-og-klart-for-lansering/">bekrefte/<a> at The Last of Us: Part II er ferdig og klart for lansering, og i dag har de enda flere gode nyheter.

Studioet kan nemlig avsløre at vi får en ny trailer fra The Last of Us: Part II i morgen. Jeg har ikke tenkt å linke til sosiale medier hvor de annonserer det, for selvsagt er noen av de første kommentarene spoilere. I stedet kan du titte innom her klokken 16 i morgen om du ønsker å se den siste traileren vi får fra Joel og Ellie sitt eventyr på en stund.