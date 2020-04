The Last of Us: Part II lanseres i juni

Det har vært interessant å se teoriene til mange etter at The Last of Us: Part II ble utsatt "på ubestemt tid". Jeg har sett teorier om både lansering sammen med PlayStation 5 og når "coronakrisen er over", men vi slipper å vente såpass lenge.

Nå kan Sony og Naughty Dog nemlig avsløre at The Last of Us: Part II bare har blitt utsatt tre uker, for spillet vil lanseres den 19. juni. Dermed slipper vi å unngå gårsdagens store spoilere altfor lenge.

Noen av dere legger kanskje merke til at dette bare er en uke før Ghost of Tsushima skulle lanseres, men dette er ikke tilfellet lenger siden Sucker Punch sitt samuraispill har blitt utsatt til den 17. juli.