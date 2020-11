The Last of Us: Part II og God of War støtter DualSense-funksjoner på PS5

Du ser på Annonser

PlayStation 5 er som kjent bakoverkompatibel med de fleste PS4-spill, men ikke nok med det for en rekke titler vil også utnytte konsollens nye funksjoner.

Det gjelder også to av de største spillene på PS4, nemlig God of War fra 2018 og The Last of Us: Part II som kom tidligere i år. Begge spillene vil støtte DualSensens haptiske feedback og de adaptive triggerne. Dette skriver Gamesradar, som har testet begge titlene på den nye konsollen.

I The Last of Us: Part II vil du for eksempel kjenne det i triggerknappene når du trekker i buestrengen, mens båtmotoren gir haptisk feedback i hele kontrolleren. Når det gjelder God of War er det særlig Kratos' bruk av skjold og øks som kan merkes i fingrene.

Verken Sony Santa Monica eller Naughty Dog har enda melt ut noe offisielt om disse funksjonene.