HQ

Hvor mye liker du The Last of Us? Dette er spørsmålet som stort sett definerer denne anmeldelsen, fordi det er den avgjørende faktoren for om du allerede har bestemt deg for om dette spillet er noe for deg eller ikke. Hvis du har spilt The Last of Us: Part II, vet du allerede om du vil spille gjennom historien igjen. Hvis du har sett serien og forelsket deg i den, er kjøpet ditt sannsynligvis allerede avgjort på forhånd.

Det har ikke gått lang tid siden lanseringen av det opprinnelige The Last of Us: Part II. Mindre enn fire år, om du kan tro det. Den andre delen av Ellies historie, den grusomme, blodige hevnhistorien som får henne til å bane seg en ondskapsfull vei gjennom Seattles gater, vil fortsatt være friskt i minne hos mange spillere. Og for en historie det er, forresten. Om ikke annet er det dette du kommer til The Last of Us for. Ingen er her kun for spillets skyld. Grunnen til at du blir knyttet til denne postapokalyptiske verdenen, er på grunn av Ellie. Det er på grunn av Joel. Det er på grunn av Dina, Tommy og til og med Abby. Historiene i The Last of Us gjør imidlertid at du ofte føler deg ganske fornøyd når du er ferdig med dem. Som tilfellet er med de fleste av Sonys førstepartstitler de siste fem årene, føles det som om det er på tide å gå videre til noe annet når rulleteksten har rullet.

Dette er selvfølgelig en personlig smakssak, men The Last of Us: Part II Remastered har forsøkt å legge til litt mer genspillbarhet med No Return, roguelike-modusen som er den viktigste unnskyldningen for å hoste opp 10 pund for å spille denne nye versjonen av 2020-spillet, og noen flere funksjoner som dessverre ikke skiller seg ut. Grunnspillet var allerede nydelig, så du legger knapt merke til de grafiske endringene, og ekstrautstyret, som Lost Levels, tar ikke så mye tid.

Dette er en annonse:

Da står vi igjen med No Return. Med ti spillbare figurer og et par forskjellige spillmoduser i løpet av en runde, er det en god del variasjon her. Du får også mange fiender å kjempe mot, og du kan justere vanskelighetsgraden etter eget ønske. Mellom hvert oppdrag kan du få nye våpen, forsyninger og mer til å utfylle bygget ditt med. Hver av figurene har også sine egne unike evner, men det blir klart etter noen timer at mange av disse endringene er ganske små. Hvis du ikke er en absolutt megafan av The Last of Us, er det vanskelig å få lyst til å kjøre løp etter løp, i motsetning til en annen roguelike-DLC fra Sony som ble lansert sent i fjor. Det kan virke urettferdig å sammenligne No Return med God of War Ragnarök: Valhalla, men der sistnevnte gir oss en helt ny opplevelse og samtidig gir oss den virkelige slutten på historien som vi ikke visste at vi trengte - og som i tillegg er gratis - føles førstnevnte som en spillmodus som ble lagt til fordi noe måtte rettferdiggjøre at du brukte penger på The Last of Us: Part II Remastered.

Skinnene, konsepttegningene og ekstrautstyret er alle fine og fine, men igjen vil jeg henvise deg til første linje i denne anmeldelsen, ettersom de bare vil ha betydning for deg avhengig av hvor mye du elsker The Last of Us. De tapte nivåene er morsomme, men varer ikke så lenge i det hele tatt. Det er nok best å sammenligne dem med spillbare YouTube-videoer. Det er interessant å høre om hva disse nivåene var ment å være og rote litt i dem, men de er litt som å gå på museum eller stirre på et idyllisk maleri. Hvor lenge kan du egentlig se på dem før du bestemmer deg for at du har gitt dem nok av tiden din? Resultatene vil variere.

Og likevel, selv om en god del av ekstrainnholdet føles litt tynt, er kjerneinnholdet, også kjent som grunnspillet som ble lansert i 2020, så bra at det løfter The Last of Us: Part II Remastered ut av middelmådig farvann. Naughty Dog tok virkelig et stort steg opp når det gjelder skriving, tempo, historiefortelling og gameplay med The Last of Us: Part II (vi kan endelig hoppe), på en måte som få studioer har gjort før. Det beste eksemplet jeg kan komme på er Rockstars arbeid med Red Dead Redemption og oppfølgeren. Selv om det er mer stressende enn morsomt mesteparten av tiden, er The Last of Us: Part II en verdifull opplevelse for alle som vil se hvordan videospillmediet kan utfordre seg selv, i hvert fall når det gjelder fortellinger.

Dette er en annonse:

Det kan lønne seg å ta en runde til, hvis du orker stresset og hundedrapene en gang til. Jeg synes spesielt Abbys historie var mye mer engasjerende denne gangen, for nå som vi har fjernet oss fra det giftige avfallet som omtalte dette spillet og denne karakteren i 2020, føles det som om du bare kan nyte produktet for det Naughty Dog har gjort det til. Unnskylder det det faktum at dette er den tredje remasteren/remake i en franchise som har sett utgivelsen av to spill? Nok en gang spør jeg hvor mye du liker The Last of Us?

En spillanmeldelses jobb er vanligvis å anbefale en tittel til sitt publikum. Men den jobben ser ut til å ha blitt gjort allerede i 2020. The Last of Us: Part II Remastered er derfor ganske vanskelig å snakke om. Foruten No Return er de fleste tingene som skiller det fra grunnspillet ikke så bemerkelsesverdige. Selv da vil tillegget av roguelike-modus bare glede dem som er umulig sultne på mer av The Last of Us, og som vil spille som Joel en gang til. Ettersom dette sannsynligvis blir det siste innholdet på The Last of Us på en stund (og forhåpentligvis den siste remasteren), er det unnskyldelig å kjøpe denne oppgraderingen for 10 pund, men selv de mest innbitte fansen bør tenke seg om et øyeblikk før de punger ut med hele 45 pund. Hvis en hvilken som helst annen utvikler, med en hvilken som helst annen franchise, hadde forsøkt å gjøre noe lignende, ville de blitt ledd av, men folk simpelthen elsker The Last of Us.