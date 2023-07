The Last of Us: Part II skal få en ny versjon på PS5 og PC

HQ

The Last of Us: Part II hadde såvidt rukke å bli lansert på PlayStation 4 før det begynte å gå rykter om at spillet ville komme til PlayStation 5 med forbedret presentasjon og noen nye funksjoner, men i det siste har dette forsvunnet i alle teoriene om The Last of Us: Part III. Frem til nå.

Gustavo Santaolalla, mannen som skapte musikken i The Last of Us, snakket nemlig med den spanske YouTube-kanalen Blender da han ble spurt om karakteren sin i The Last of Us: Part II og ved et uhell sa at en "ny versjon" av spillet skal la oss høre flere melodier. Noe mer enn det ville han selvsagt ikke si, men det var vel uansett nærmest alt vi trengte. Nå er det bare å vente på offentliggjøringen som skjer senest på The Last of Us Day den 26. september.