The Last of Us: Part II slår The Witcher 3 sin "Årets spill"-rekord

Da 2015 nærmet seg slutten kunne CD Projekt Red skryte av at The Witcher 3: Wild Hunt hadde vunnet 260 "Årets spill"-priser, noe som gjorde det til tidenes mestvinnende spill. Mange trodde nok at "tidenes" faktisk ville stemme også siden å slå et slikt antall høres nærmest umulig ut. Det var det visst ikke.

Gameawards.net, en internettside som er godt kjent for å ha statistikk over hundrevis av mediehus sine kåringer, viser nemlig at The Last of Us: Part II nå har vunnet 261 "Årets spill"-kåringer, noe som altså betyr at det har passert The Witcher 3. Dette siden 170 mediehus og 91 spillerkåringer har gitt Naughty Dog sitt spill den gjeveste prisen.

Hva rangeringen for andre spill fra 2020 angår ligger Hades foreløpig på andreplass med 53 topplasseringer og Ghost of Tsushima er like bak med 50 før man må ta en byks ned til Animal Crossing: New Horizons sin fjerdeplass med 25.