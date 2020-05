The Last of Us: Part II topper allerede salgslistene på Amazon

For noen uker siden ble store deler av spillet lekket. For noen få dager siden ble spillet ferdigutviklet, og i går fikk vi en ny trailer. Det blir snakket mye om The Last of Us: Part II for tiden, som endelig kommer neste måned - og denne gangen er det altså helt sikkert. Etter at store deler av spillets historie ble lekket, har Naughty Dog og Sony kanskje fryktet at spillets salgstall ville bli negativt påvirket, men det ser ikke ut til at det lider. Slettes ikke.

Allerede nå kan vi rapportere (via GamingBolt) at spillet topper Amazon-salgslistene i flere store land. I både Storbritannia og Frankrike befinner deg seg på en solid førsteplass, og på amerikanske Amazon er det kun overgått av Final Fantasy VII: Remake.

Det virker ikke som at folk har blitt skremt vekk tross de store lekkasjene av spillet. Har du også forhåndsbestilt The Last of Us: Part II?