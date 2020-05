The Last of Us: Part II-video fremhever gameplayet

Du ser på Annonser

I forrige uke ga Naughty Dog en interessant video om The Last of Us: Part II hvor de fortalt litt spoilerfritt om historien vi har i vente, og i dag er det tid for å fokusere på gameplay.

Her får vi vite mer om hvor mye større The Last of Us: Part II er enn originalen ved å gi oss enda større områder, flere valgmuligheter, nye fiendetyper og mer. Blant annet får vi vite mer om hvordan muligheten til å hoppe og krype når vi vil gir større rom for utforskning, og omgivelsene er faktisk så store at det er mulig å gå glipp av historiedetaljer og de sjeldne ressursene. Jeg kunne oppsummert mer, men dette videoen bare må sees, så se og nyt.