The Last of Us: Part Is PC-spesifikasjoner annonsert

HQ

Hvis alt hadde gått etter planen ville vi ha spilt The Last of Us: Part I på PC i nesten en uke akkurat nå, men det endret seg i februar. Vi er imidlertid bare 19 dager unna utgivelsen nå, så det er på tide forberede seg.

Naughty Dog har bestemt seg for å starte opptakten til lanseringen ved å kunngjøre The Last of Us: Part Is PC-spesifikasjoner. Kennelen har gitt oss fire ulike alternativer. Dette gjør det klart at du ikke trenger verdens sterkeste PC for å bare kjøre det fantastiske spillet, men du må ha brukt litt penger de siste par årene for å dra full nytte av det. Det som kan være mer overraskende er at du trenger 100 GB SSD-plass for å spille det uansett hva.

Ta en titt på alle PC-spesifikasjonene og få en smak av hva som venter i traileren nedenfor.