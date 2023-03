The Last of Us sesong 2 gir de smittede større betydning

HQ

Det ble raskt klart at The Last of Us vil få minst to sesonger. Etter utgivelsen av sesong 1-finalen har Craig Mazin, Neil Druckmann og Troy Baker også sluppet siste episode av The Last of Us-podcasten, noe som gir oss et innblikk i både avslutningen og hva som venter fremover.

Trioen får selskap av Ashley Johnson i episoden, og mens de diskuterer mange emner gir Craig Mazin oss også beskjed om at vi vil se mye mer av Infected i sesong 2 når det gjelder hvordan de og bikubesinnet deres fungerer.

«Jeg tror at denne neste sesongen, sammenkoblingen av [de infiserte], og risikoen for å tråkke på feil ting, at ting kommer til å bli brakt frem mer helt sikkert.» Vi så risikoen for dette i episode 2, da Tess forklarte at cordyceps også graver seg under jorden, noe som betyr at hvis du tråkker på en rot kan du vekke en horde av infiserte et annet sted.

Med tanke på at noen har kritisert The Last of Us for ikke å inkludere nok infiserte blir det interessant å se mye mer av dem når sesong 2 kommer.