The Last of Us sesong 2 har bekreftet premiere i første halvdel av 2025

The Last of Us sesong 1 viste seg å være et flott stykke TV i fjor, og vi ble alle ivrige etter den andre sesongen. Med den kontroversielle åpningen av det andre spillet som skal tilpasses, må vi se om HBO kan yte Abbys introduksjon rettferdighet.

Vi trenger imidlertid ikke å vente så lenge, for i et intervju med Deadline avslørte HBOs styreformann og administrerende direktør Casey Bloys at serien vil lanseres i første halvdel av 2025, og at de forventer å være innenfor Emmy-vinduet.

Vi fikk dette avslørt for oss tidligere, men nå har vi offisiell bekreftelse via HBO og Maxs administrerende direktør. Med tanke på vinterutseendet til sesong 2, håper vi å få det i løpet av de første par månedene av 2025, men vi må vente og se. Hvis HBO ikke er villig til å avsløre mye mer enn et generelt utgivelsesvindu, kan det fortsatt være tid til å vente ennå.

Det er verdt å merke seg at The White Lotus også ble bekreftet å komme i første halvdel av neste år, så hvis du ser frem til vakre mennesker på vakre steder der et mord kommer til å skje, så har du flaks.