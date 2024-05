The Last of Us vender tilbake til Max i første halvdel av 2025

HQ

Det var noe av et The Last of Us-hysteri for 14 måneder siden da den siste episoden av TV-serien ble sendt. Serien var langt bedre enn noen kunne ha håpet på, og satte en ny standard for filmatiseringer basert på dataspill (en trend Fallout-serien fint videreførte i forrige måned).

Nå lurer vi bare på når vi får se fortsettelsen på eventyret med sesong to, der sentrale elementer fra The Last of Us: Part II forventes å danne ryggraden i historien. Siden vi nylig fikk se bilder av karakterene fra sesong to og før det en bekreftelse på at serien fortsetter i 2025, kunne man kanskje gjette seg til at premieren ikke var altfor langt unna - og gledelig nok er det tilfelle.

Deadline (via DiscussingFilm) kan nå avsløre at The Last of Us: Sesong 2 vil ha premiere i første halvdel av 2025. Definitivt noe å se frem til, ikke sant?