The Last of Us sesong 3 er planlagt utgitt i 2027, kan være den siste sesongen

TV-serien The Last of Us hoppet nylig fra handlingen i det første spillet til det andre, og med sin tredje sesong ser den ut til å fortsette den handlingen med Abbys perspektiv. Det kan imidlertid hende vi må vente en stund før vi får se det perspektivskiftet.

HBO-sjef Casey Bloys har sagt at han forventer at The Last of Us sesong 3 skal sendes en gang i 2027. Han er heller ikke sikker akkurat nå om vi får to sesonger til, som innkapsler Abbys POV og epilogen, eller bare en lengre sesong til for å avslutte hendelsene i The Last of Us: Part II.

"Craig [Mazin] jobber fortsatt med å finne ut om det blir to sesonger til eller én lang sesong til. Det er ikke bestemt ennå, og jeg følger Craigs ledelse på det," sa han til Variety.

Bloys kommenterte også tapet av Naughty Dog-leder Neil Druckmann for sesong 3, og sa "Det var fantastisk å ha Neil involvert. Mange mennesker er ikke klar over at Neil har en heltidsjobb med å lage videospill og drive Naughty Dog. Det er en veldig stor jobb han har. Så jeg forstår hvorfor han må fokusere på det. Men jeg tror han har gitt oss en god plan med serien. Og Craig er jo en proff, så jeg tror vi kommer til å være i utmerket form. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt."

Å vente to år til for å se mer av The Last of Us høres kanskje litt kjipt ut, men den første sesongen kom i 2023, den andre i 2025, og den tredje i 2027 gir mening i HBOs timeplan.