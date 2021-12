The Last of Us skifter skuespiller til Parks and Recreation-stjerne

HQ

Det begynte bli en del spekulering da The Guardian intervjuet Murray Bartlett på søndag og skuespilleren helt ut av intet avslørte at Nick Offerman (som de fleste vel kjenner som den sinte mannen med bart i Parks and Recreation, Jump Street-filmene og/eller Fargo) også er med i HBO sin The Last of Us-serie. Mange hadde tross alt sett for seg Offerman i rollen som Bill, men den rollen hadde jo Con O'Neill fått i juli. Vel, Variety har godt og dårlig nytt.

De har nemlig fått æren av å avsløre at Con O'Neill dessverre måtte hoppe av The Last of Us-serien siden det prosjektet kræsjer med noe annet på timeplanen hans. Den gode nyheten er at det altså er Nick Offerman som overtok rollen som Bill. Som bildet deres viser er det i alle fall et godt bytte visuelt, og med tanke på hvordan personen er i spillet vil jeg tro det passer ypperlig personlighetsmessig også.