En av HBO sine The Last of Us-endringer avslørt

Tilbake i mars fortalte The Last of Us-skaperen Neil Druckmann at HBO-serien vil gjøre noen overraskende endringer i forhold til spillene, men ønsket ikke å avsløre noen av de mest nevneverdige. Nå har vi fått vite en av dem på litt overraskende vis.

Deadline har fått æren av å atter en gang bekrefte noen av skuespillerne som vil være med i The Last of Us, og flere av dem er ganske fascinerende. For det første skal Jeffrey Pierce, som er Tommy i spillet, være en kar kalt Perry som er en rebell i en karanteneleir. En av grunnene til at han ikke er Joel sin bror igjen er selvsagt at Gabriel Luna har det ansvaret. Dermed er han den andre The Last of Us-skuespilleren som blir med i serien.

Den store avsløringen kommer siden vi også får vite at Murray Bartlett og Con O'Neil skal være med i serien som Frank og Bill. For de av dere som ikke har prøvd spillet eller ikke husker det er Bill den småaggresive karen vi møter på i en isolert by siden han skylder Joel en tjeneste. I spillet finner vi ut at Frank, kjæresten hans, har hengt seg etter å ha blitt smittet, så her høres det ut som om serien vil endre denne delen.