The Last of Us-stjerne avslører når innspillingen av sesong 2 begynner

The Last of Us-stjernen Young Mazino har avslørt når seriens andre sesong offisielt begynner innspillingen. Mazinos rolle som Jesse ble nylig avslørt, etterfulgt av nyheten om at Isabela Merced skulle spille Dina.

I et intervju med Variety har Mazino snakket litt om sin kommende rolle, og når han kommer i gang med innspillingen. Han må visstnok ri og trene på skytevåpen, men ellers er planen at han skal være på settet om to uker. Ettersom Jesse spiller en nøkkelrolle i en stor del av historien i The Last of Us: Part II, ser det ut til at sesong 2 også kommer til å starte for fullt rundt den tiden.

Mazino avslørte også hvordan han fikk rollen som Jesse, og sa følgende: "Etter at streiken var over, fikk jeg et møte med showrunneren Craig Mazin og Neil Druckmann, og vi snakket om det. Jeg spilte videospillet før møtet, og vi hadde en lang samtale om prosessen deres og hva de er ute etter. Jeg antar at "Beef" presset meg resten av veien. Det er det som er det fine med det jeg holder på med nå. Det er en samtale mer enn en auditionprosess."

Skuespilleren har ennå ikke hatt sjansen til å møte Bella Ramsey, som spiller Ellie, eller Pedro Pascal, som spiller Joel, men forhåpentligvis kan kjemien på skjermen matche det vi ser i spillet.