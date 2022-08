The Last of Us vist frem i HBO Max-trailer

HQ

Utenom å annonsere en rekke skuespillere og et par bilder har HBO og PlayStation Productions vært ganske hemmelighetsfulle om The Last of Us-serien, men ut av intet har de gitt oss en liten godbiten.

I natt har vi nemlig fått en trailer som sier frem mange av de mest spennende seriene HBO Max vil friste med fremover, og helt til slutt får vi se omtrent tjue sekunder av The Last of Us. Dermed kan vi nok forvente å se enda mer de neste månedene før serien kommer neste år.