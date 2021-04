The Last of Us-serien får enda en kjent skuespiller

Du ser på Annonser

For to måneder siden fikk vi den spennende nyheten at Pedro Pascal og Bella Ramsey skal spille henholdsvis Joel og Ellie i HBO sin The Last of Us-serie, men disse to er selvsagt ikke de eneste levende personene i Naughty Dog sitt univers. Nå vet vi hvem som skal spille Joel sin bror også.

HBO og PlayStation Productions bekrefter at Gabriel Luna, kjent for blant annet Agents of S.H.I.E.L.D og Terminator: Dark Fate, skal spille Tommy Miller, altså Joel sin bror, i The Last of Us-serien. Forståelig nok har de dermed gått for en person med en ganske annerledes bakgrunn for han også. Nå får tiden vise hvem som skal spille David, Tess, Bill og de andre minneverdige personene.