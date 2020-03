The Last of Us-serien får musikk av Gustavo Santaolalla

Ved å ha laget musikken i blant annet Brokeback Mountain, Babel og The Last of Us har Gustavo Santaolalla virkelig fått rykte på seg for å lage god musikk, så da er det godt å høre at en meget spennende serie får hans hjelp også.

PlayStation Productions og HBO kan nemlig bekrefte at det er Santaolalla som skal stå for musikken i den nylig annonserte The Last of Us-serien, så det er ikke bare forfattere og produsenter fra spillet som vil hjelpe til med å holde serien både tro til spillet og forhåpentligvis levere den samme kvaliteten.