The Last of Us-serien kommer tidligst i 2023

De siste månedene av 2021 virket det som om filmingen av HBO og PlayStation Productions' The Last of Us-serie gikk lynraskt, noe som gjorde at jeg ikke var alene om å håpe på å få serien i år. Det blir dessverre ikke tilfellet.

I et intervju med Deadline gjør HBO og HBO Max sin "Chief Content Officer", Casey Bloys, det fullstendig klart at The Last of Us-serien ikke kommer til kanalen og streamingtjensten i år siden filmingen fortsatt pågår i Canada. Planen er derfor at vi først skal få se Pedro Pascal og Bella Ramsey som Joel og Ellie en gang i 2023. Den gode nyheten er at han samtidig har sett litt av de første episodene, og at disse imponerer kraftig. Ikke akkurat fra habilt hold, men det er uansett godt å høre.