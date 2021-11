The Last of Us-skaperen er ferdig med sin HBO-episode

HQ

HBO, Naughty Dog og PlayStation Productions har virkelig trappet opp markedsføringen og den generelle praten om The Last of Us-serien sin de siste månedene med ferdigfilmingen av en rekke episoder, det første bildet og mer. Nå er det en av prosjektets viktigste personer som deler interessant nytt.

Neil Druckmann, som sammen med Bruce Straley betraktes som hovedskaperne av The Last of Us, skriver på Twitter at han nå er ferdig med innspillingen av sin episode av HBO-serien, og derfor drar tilbake til Naughty Dog i Santa Monica.

Vi må nok likevel smøre oss med en del tålmodighet før det kommer mer informasjon siden canadiske myndigheter hevder at sesongen ikke vil være ferdigfilmet før i juni, men at en av lederne drar hjem igjen er i alle fall et godt tegn.